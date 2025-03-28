Обезьяну с попугаем забрали у двоих зоофотографов в Сочи

Незаконное «фотоателье» выявили полицейские во время рейда на улице Ленина в Адлере.

Участковые полиции заметили двоих мужчин, которые предлагали туристам и местным жителям сфотографироваться с обезьяной и попугаем ара. Приезжий из Анапы предлагал фотосессии с приматом, а местный — экзотическую птицу. Разрешение на предпринимательскую деятельность у фотографов не было.

Животных изъяли и передали специалистам зоопарка. В отношении нарушителей составили административные протоколы за незаконное предпринимательство и самоуправство, сообщает пресс-служба УВД по Сочи в Telegram.

Читайте также: в Сочи у зоофотографа на улице изъяли лемура. Сотрудники полиции на улице Ленина в Адлере обнаружили незаконное фотоателье с экзотическим животным. По данным полиции, 27-летний местный житель предлагал сфотографироваться с лемуром. Предприниматель работал без разрешительных документов. Лемура изъяли и временно разместили в местном зоопарке.

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