Обеспокоенных пропажей из парка саженца банана жителей Новороссийска успокоили

В рамках проекта «Субтропический Новороссийск» на Парковой аллее продолжается посадка растений.

Проект стартовал в ноябре 2023 года — четверо активистов решили разнообразить зеленую часть города, закупили кустарники и деревья для субтропического или просто теплого климата. Они также договорились о месте, где их можно высадить, с администрацией города.

Сначала высадили японский банан, трахикарпус форчуна и сабаль малый. Всего неделю назад появились деревца кипариса вечнозеленого и магнолии крупноцветковой.

Однако возле таблички про банан местные жители не увидели ничего, кроме двух столбиков, и решили, что кто-то выкопал или срезал субтропического растения.

Сотрудник Новороссийского исторического музея-заповедника, биолог Михаил Лучкин пояснил, что с бананом все в порядке, он нормально пережил зиму. Скоро он дождется комфортной погоды и даст побеги.

Он отметил, что пальмы тоже здоровы, а также зацвела жимолость душистейшая, которая всегда цветет зимой. В этом году вероятность того, что что-то из растений еще зацветет, совсем мала — они еще слишком молодые, пока им необходимо адаптироваться, пишет «Новороссийский рабочий».

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