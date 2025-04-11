Обеспокоенные судьбой брошенной собаки краснодарцы нашли ее хозяина

В России участились случаи, когда люди бросают своих питомцев на улицах. Например, в Абинске хозяева оставили пса, привязав его к турнику. Неизвестно, сколько дней животное провело без воды и еду. Спасли питомца волонтеры: его забрали в приют и дали ему имя — Рекс.

А в Анапе мужчина запер собаку в наморднике на ночь в своем автомобиле. Местные жители вызвали полицейских: они вскрыли авто и освободили животное. Нашли и хозяина: он объяснил, что поступил так, якобы потому что питомец мешал спать.

В Краснодаре жители обеспокоились судьбой собаки, которая бегала возле домов, подбегала к каждому прохожему, садилась с ними рядом и жалобно смотрела на всех. Благодаря камерам видеонаблюдения выяснилось, что у четвероногой был хозяин: однажды он вышел из подъезда вместе с питомцем, а вернулся домой один.

Съемочная группа «Кубань 24» отправилась на поиски брошенного пса. Обойдя всю придомовую территорию, поиску не увенчались успехом. По словам местного жителя Николая Фоменко, он недавно видео собаку — она забежала в подземную парковку, где и спряталась.

Питомца не оказалось и там. Однако удалось выяснить, почему собаку оставили одну. По словам местной жительницы Елизаветы Сарчевой, предательства животного не было — об этом хозяин пса написал в соседском чате.

«Мужчине нужно было уехать с семьей, и он оставил ее где-то в частном доме на передержку, а та убежала и домой пришла», — делится Елизавета.

«Частный сектор, где мужчина мог оставить собаку, находится со всем рядом — через дорогу. Вполне возможно, что один из этих домом на какое-то время стал новым жильем для пса, из которого он сбежал, скучая по хозяевам. Найти путь к своему привычному дому ему не составило труда», — отмечает корреспондент телеканала «Кубань 24» Кристина Макуха.

Позже удалось созвониться с хозяином паса. Он не разрешил использовать запись разговора в эфире, но уверил, что собака сейчас у него дома и с ней все в порядке. Также мужчина подтвердил, что отдал животное на передержку, но пес сбежал, и на улице он провел почти сутки.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», полицейские вызволили собаку, которую заперли в машине на парковке на улице Первомайской в Анапе.

Неравнодушные жители пытались самостоятельно найти владельца собаки по номеру, который оставили на машине, но остались без ответа. После этого они обратились за помощью в полицию.

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