Обещавшую инвесторам высокий заработок в соцсетях мошенницу задержали на Кубани
В дежурную часть ОМВД России по Красноармейскому району обратилась жительница станицы Ивановской и сообщила о том, что стала жертвой мошенницы
По словам пострадавшей, знакомая предложила ей заработать на инвестировании в популярную соцсеть, обещая большую прибыль. Пострадавшая передала знакомой 235 тыс. рублей. После этого злоумышленница с деньгами скрылась, взятые на себя обязательства не выполнила и перестала выходить на связь. Полицейские установили личность мошенницы. Ей оказалась 36-летняя местная жительница. Выяснилось, что полученные от пострадавшей деньги она успела потратить.
Возбудили уголовное дело о мошенничестве. На время следствия подозреваемую отпустили под подписку о невыезде. Женщине грозит до 5 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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