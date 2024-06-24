Обещавшего «увод» от мобилизации лжесотрудника Минобороны задержали на Кубани

Полицейские получили оперативную информацию о том, что один из приезжих занимается мошенничеством и обещает помощь в уклонении от мобилизации.

При проверке информация подтвердилась. Сотрудники ЦПЭ ГУ МВД России по Краснодарскому краю совместно с ОРЧ СБ краевого главка в Краснодаре задержали 47-летнего жителя Узбекистана. Установили, что аферист использовал вымышленные персональные данные, представлялся высокопоставленным сотрудником Минобороны и обещал за деньги помочь избежать мобилизации, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Также выяснилось, что злоумышленник находится в федеральном розыске за мошенничество, совершенное у себя на родине. Ранее задержанный был неоднократно судим за имущественные преступления. Кроме того, оперативники установили, что мужчина находится в России, нарушая миграционное законодательство.

Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении подозреваемого уголовного дела, так как в его действиях есть признаки уголовных преступлений по статьям о мошенничестве и подделке документов.

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