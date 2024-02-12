Обещавшего передать взятку в Арбитражный суд жителя Кубани посадили на 3,5 года

Преступление выявили и пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю. В феврале Краснодарский краевой суд рассмотрел апелляцию и вынес по делу окончательный приговор.

По данным следствия, в феврале 2021 года злоумышленник узнал от представителя ООО «Энергопромресурс», что Арбитражный суд края рассматриваем иск о взыскании с организации более 22 млн рублей. Мужчина убедил представителя фирмы в том, что у него есть связи в судах, и предложил через него передать должностным лицам Арбитражного суда края 1 млн 250 тыс. рублей за принятие решения по делу в пользу коммерческой организации.

Представитель фирмы согласился, но сообщил о предложении в УФСБ России по Краснодарскому краю. Для конспирации злоумышленник предложил оформить фиктивный договор на оказание юридических услуг и получить деньги в качестве оплаты по договору. Злоумышленник догадался, что его оппонент действует под контролем оперативных служб и отказался получать оговоренную сумму. Тем не менее, его задержали сотрудники ФСБ.

Возбудили уголовное дело об обещании посредничества во взяточничестве. В суде обвиняемый вину не признал. Октябрьский районный суд Новороссийска назначил ему 3,5 года лишения свободы и 12,5 млн рублей штрафа. Осужденный обжаловал приговор. Суд апелляционной инстанции рассмотрел дело и оставил приговор без изменений, после чего он вступил в законную силу, сообщает Объединенная пресс-служба судов Краснодарского края в Telegram.

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