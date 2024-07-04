Объем производства безалкогольных напитков на Кубани вырос до 121 млн литров

В регионе более 40 предприятий, производящих безалкогольные напитки.

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев рассказал, что на таких предприятиях производят знаменитые на всю Россию минеральную воду, квас, сладкую газировку с ароматом груши, тархуна, барбариса. Растет популярность у морсов и узваров.

«Объем производства в крае за последний год вырос на треть ― до 121 млн литров. Высокий уровень качества нашей минеральной воды и сладких газированных напитков подтвержден и на международных площадках ― за полгода мы нарастили экспорт до 30 тыс. т. Для нас важно, что кубанские бренды завоевывают российский и международный рынок», ― отметил Кондратьев.

По данным регионального департамента потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя, спрос на безалкогольную продукцию растет в жаркую погоду. Так, в среднем рост продаж напитков летом увеличивается примерно на 40-45%. Большую долю безалкогольной продукции на Кубани составляет минеральная вода, которую берут из природных источников. Ее производство растет каждый год. С начала этого года оно увеличилось на 18% по отношению к 2023 году.

Прохладительные напитки кубанского производства распределяются в розничные сети по всей России и за ее пределы. Внешний экспорт в этом году достиг 15 тыс. т. Основными странами-покупателями газированных кубанских напитков стали страны Азии, Ближнего Востока и Северной Африки, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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