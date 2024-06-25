Краснодарский край стал лидером в России по росту потребления пива за 2023 год

По словам экспертов, такие результаты обеспечили туристы, у которых вырос интерес к курортам Кубани.

Согласно исследованию Ассоциации производителей пива, солода и напитков, за прошедший год на первом месте в России по потреблению пива оказалась Московская область — 56,2 млн декалитров. Также в топ-3 вошли Москва (45,4 млн декалитров) и Свердловская область (34,9 млн декалитров).

На Кубани за прошлый год употребили 30,27 млн декалитров пива. По этому показателю регион находится на четвертом месте в стране. Однако по росту потребления пива Краснодарский край лидирует среди всех регионов России.

«Краснодарский край стал абсолютным лидером по росту потребления с гигантским отрывом — +4 млн декалитров, то есть +15% год к году», — отметил исполнительный директор Ассоциации производителей пива, солода и напитков Вячеслав Мамонтов.

Эксперт объяснил такой рост тем, что у россиян вырос интерес к внутреннему туризму, а Краснодарский край — один из основных туристических регионов России, сообщает РБК Вино.

Читайте также: в Сочи встретили трехмиллионного туриста с начала года.