Объем продаж вина резко вырос всего за полгода в Краснодарском крае

Рост объема реализации винодельческой продукции в Краснодарском крае превышает общероссийский показатель.

Об этом в ходе пресс-конференции «Винного гида России» по аудиту винодельческих предприятий Кубани сообщила заместитель директора департамента пищевой и перерабатывающей промышленности министерства сельского хозяйства РФ Ирина Федина.

Она рассказала, что за первое полугодие 2024 года производство игристых и крепленых вин в целом в РФ увеличилось на 21%. При этом рост производства крепленого вина составил 73%.

По ее словам, объем реализации винодельческой продукции, в сравнении с первым полугодием 2023 года, увеличился почти на 5%. При этом продажи игристых вин выросли на 13%, продажи крепленых — на 12%.

«Говоря о Кубани как о лидере винодельческой отрасли, она отметила рост объема реализации продукции в регионе выше общероссийского показателя. Он увеличился на 9% за полгода», — цитирует Федину ТАСС.

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