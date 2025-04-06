Объем финансирования нацпроектов на Кубани вырос до 64,6 млрд рублей

Благодаря национальным проектам в регионе возводят новые соцобъекты, создают и благоустраивают зеленые зоны, модернизируют производства и повышают качество медицинских услуг.

В текущем году объем финансирования нацпроектов на Кубани вырос на 2,3 млрд рублей и составил 64,6 млрд рублей.

«Эти средства необходимо использовать грамотно в рамках обозначенных сроков, потому что национальные проекты — это уникальная возможность вывести на новый уровень все сферы экономики и повысить качество жизни», — цитирует губернатора региона Вениамина Кондратьева пресс-служба администрации Краснодарского края.

С 31 марта по 6 апреля в рамках реализации нацпроектов на Кубани:

Нацпроект «Эффективная и конкурентная экономика»

31 марта в Краснодарском крае стартовал пятый юбилейный сезон Школы молодого предпринимателя;

Сотрудники кубанского завода по изготовлению подсолнечного масла освоили современные инструменты бережливого производства;

Винодельня в Новороссийске ускорит производство тихих вин;

Предприятие из Усть-Лабинского района, занимающееся строительством инженерных сооружений, оптимизирует производство перильных ограждений.

Нацпроект «Инфраструктура для жизни»

В станице Тбилисской стартовали работы по благоустройству сквера;

На Кубани начали регистрацию волонтеров для проведения Всероссийского голосования по благоустройству.

Нацпроект «Молодежь и дети»

В рамках нацпроектов в Краснодарском крае в 2025 году одновременно строят 23 социальных объекта. В Краснодаре по профильному нацпроекту возведут школу на ул. Ягодина и корпус школы № 93;

Краснодарский край вышел на беспрецедентные темпы строительства новых школ. Всего за 10 лет построили 105 средних образовательных организаций. В этом году планируется завершить строительство еще 12.

Нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»

Жители Отрадненского района прошли профилактический медосмотр;

Мобильный комплекс «Маршрут здоровья» работал в краснодарском поселке Российском;

В Школе здоровья жительницам Кубани рассказали о важности подготовки к беременности;

Жители трех районов Краснодарского края – Брюховецкого, Усть-Лабинского и Калининского – приняли участие в акции «День донора».

Нацпроект «Семья»

В селе Глафировка Щербиновского района после капремонта открыли Дом культуры. В 2025 году в регионе обновят и модернизируют 178 учреждений культуры, часть работ проведут по профильному нацпроекту.

Читайте также: в России подвели итоги Индекса качества городской среды за 2024 год.