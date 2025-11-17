Объем финансирования нацпроектов на Кубани в 2025 году достиг 60 млрд рублей

Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев обсудил реализацию нацпроектов в регионе на совещании регионального проектного комитета.

В совещании регионального проектного комитета приняли участие председатель ЗСК Юрий Бурлачко, главный федеральный инспектор по Краснодарскому краю Евгений Гулиев, зампрокурора края Алексей Полубояров, вице-губернаторы, руководители министерств и ведомств.

Национальные проекты получили финансирование на 60 млрд рублей, почти половина этой суммы поступила из федерального бюджета.

«Благодарен президенту и Правительству России за постоянную поддержку Краснодарского края», — написал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в Telegram.

Он напомнил, что все работы с федеральными средствами необходимо завершить до 1 декабря, а также достичь всех плановых показателей до конца 2025 года.

Как сообщила руководитель регионального проектного офиса Светлана Герих, кассовое освоение за счет всех источников составило 47,2 млрд рублей от плановых назначений, что на 7% выше, чем в среднем по России и ЮФО.

На совещании губернатор с коллегами обсудили нацпроекты «Инфраструктура для жизни» и «Продолжительная и активная жизнь», в рамках которых возводят соцобъекты, благоустраивают общественные территории, закупают автотранспорт и медицинское оборудование, а также обновляют коммунальную инфраструктуру.

Кондратьев подчеркнул необходимость увеличения темпов и сокращения отставания графиков там, где есть риски. Он заключил, что профильные ведомства и главы муниципалитетов должны вести строгий ежедневный контроль, чтобы к 1 декабря выполнить задачи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

