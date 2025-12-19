Объединение «Почта Банка» и ВТБ расширит возможности клиентов на Кубани

Жители Краснодарского края получат доступ к полному спектру финансовых услуг. Это произойдет благодаря объединению «Почта Банка» и ВТБ. Интеграция расширит возможности клиентов и поможет получить банковские продукты даже в отдаленных районах края и небольших населенных пунктах.

Бонусные 3 тыс. рублей получила пенсионерка Александра Неделько, когда перешла с «Почта Банка» на ВТБ. Женщина решила, что деньги нужно переводить туда, где выгодно, поэтому все накопления хранит на вкладе.

«У меня на карточку идет пенсия. Если надо, я сниму. Если нет — пусть растет под проценты. Мне очень нравится, так что я советую всем переходить на ВТБ», — рассказывает жительница Краснодара Александра Неделько.

Специалисты рассказали, что пользоваться старой картой можно и дальше. Бонусы и привилегии для старшего поколения будут действовать сразу после переноса счета в ВТБ. Это можно сделать как через банковское приложение, так и в офисах. Для пенсионеров такой переход позволяет воспользоваться рядом преимуществ: получать кешбэк за оплату картой при переводе пенсии на ВТБ, надбавки на сберегательные счета, а также бесплатную страховку от мошенников.

Для оформления перехода нужны только паспорт и мобильный телефон, весь процесс занимает не более 20 минут. Сотрудники банка рассказали, что большинство вопросов поступает от пенсионеров.

«Исходя из их возраста, это непростой для них момент. Но мы максимально бережно их переводим, объясняем все очень подробно. Чаще всего пенсионеры обращаются к нам за оплатой услуг ЖКХ, мобильной связи. Также очень любят собирать кешбэки за покупки в магазинах», — говорит директор офиса «Почта Банка» Ирина Кузнецова.

Благодаря интеграции банковский сервис будет доступнее для жителей небольших городов и поселков Кубани, где есть почтовые отделения, а это 377 населенных пунктов в крае.

«Теперь у клиентов «Почта Банка» есть возможность пользоваться банковскими продуктами и услугами в самых отдаленных уголках края. Например, оформить банковскую карту, разместить денежные средства во вклад и, конечно же, получить дополнительный бонус — это кешбэк рублями по повседневным тратам, в том числе использовать функцию семейного банка», — сообщает управляющий ВТБ в Краснодарском крае, вице-президент банка Сергей Кадакин.

Банковская интеграция завершится в мае следующего года.

