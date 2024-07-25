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Об угрозе обрушения женского монастыря предупредили жителей Кореновска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ob-ugroze-obrusheniya-zhenskogo-monastyrya-predupredili-zhitelej-korenovska
Об угрозе обрушения женского монастыря предупредили жителей Кореновска
Фото «Кореновские вести»

Речь идет о Свято-Успенском женском монастыре на улице Красной, 104.

Жителей и гостей Кореновска просят не подходить близко к монастырю из-за угрозы обрушения стены здания.

«При проведении ремонтных работ возникла опасность обрушения стены в женском монастыре», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Кореновского района.

На месте сейчас работают спецслужбы, чтобы предотвратить опасную ситуацию.

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