Об угрозе обрушения женского монастыря предупредили жителей Кореновска

Речь идет о Свято-Успенском женском монастыре на улице Красной, 104.

Жителей и гостей Кореновска просят не подходить близко к монастырю из-за угрозы обрушения стены здания.

«При проведении ремонтных работ возникла опасность обрушения стены в женском монастыре», — говорится в сообщении пресс-службы администрации Кореновского района.

На месте сейчас работают спецслужбы, чтобы предотвратить опасную ситуацию.

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