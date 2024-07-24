Бывшее здание ресторана обрушилось на машину в центре Анапы

Речь идет о здании ресторана «Катюша», расположенного на пересечении улиц Ленина и Пушкина.

Разрушилась стена в старом двухэтажном строении, которое не эксплуатировалось. Причина обрушения — износ конструкций.

Территория вокруг места происшествия оцеплена. Обломки здания разбросало на несколько метров вокруг. Часть из них упала на припаркованный автомобиль.

Сейчас на месте работают оперативные службы. При обрушении никто не пострадал, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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