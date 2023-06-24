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О звуках стрельбы 24 июня предупредили жителей Новороссийска

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/o-zvukah-strelby-24-iyunya-predupredili-zhitelej-novorossijska
О звуках стрельбы 24 июня предупредили жителей Новороссийска
Фото пресс-службы администрации Новороссийска

Об этом сообщил замглавы Новороссийска Александр Яменсков в соцсетях.

Учения будут проходить в городе 24 июня с 11:00 до 13:00.

«Силами НВМБ будет проводиться проверка практических действий по отражению нападения безэкипажных катеров с выполнением стрельб. Просьба соблюдать спокойствие!» — написал Яменсков во «ВКонтакте».

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