О высокой пожароопасности в Краснодарском крае предупредили в МЧС

Штормовое предупреждение о высокой пожароопасности на территории региона будет действовать двое суток: 10 марта по всему краю и 11 марта — в его северо-восточных районах.

Связано это с продолжительным отсутствием дождей на территории Кубани и большим количеством сухой растительности в пожароопасных точках региона.

В связи с этим краевое управление МЧС рекомендует жителям и гостям Кубани соблюдать меры пожарной безопасности:

— запрещается пользоваться в лесу открытым огнем вблизи сухой травы, кустариков и деревьев;

— при разведении костров нужно окружить костровище негорючей полосой не менее 0,5 м. Затем, когда огнь уже больше не нужен, угли надо обязательно залить водой или засыпать грунтом;

— если вы оказались рядом пожаром в лесу, необходимо срочно сообщите об этом по телефону «101», в лесничество или администрацию муниципального образования.

В случае ЧС звоните по бесплатны телефонам:

«112» — единый номер вызова экстренных служб (с мобильного);

«01» — единый номер пожарных и спасателей (с городского);

«101» — единый номер пожарных и спасателей (с мобильного);

8 (861) 268-64-40 — телефон доверия ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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