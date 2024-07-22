Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

О текущей радиационной обстановке на Кубани рассказали в Роспотребнадзоре

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/o-tekushhej-radiatsionnoj-obstanovke-na-kubani-rasskazali-v-rospotrebnadzore
О текущей радиационной обстановке на Кубани рассказали в Роспотребнадзоре
Фото t.me/kunpp46

Сотрудники Роспотребнадзора регулярно мониторят показатели радиационной безопасности на территории Краснодарского края.

По данным на 22 июля, радиационная обстановка в контрольных точках на открытой местности в регионе остается стабильной.

«Превышения естественного гамма-фона не зафиксировано», — говорится в сообщении пресс-службы Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

Читайте также: Росэнергоатом 19 июля опроверг слухи о возможной утечке радиации на Ростовской АЭС. В соцсетях в тот день стали распространять информацию о том, что якобы на Ростовской АЭС случилась радиационная авария и произошел выброс в атмосферу радиоактивных изотопов.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Прямой эфир
Мы в соцсетях