О подземном трамвайном «метро» длиной более 25 км вновь заговорили в Краснодаре

Подземные трамвайные пути длиной 25,6 км планируют проложить от ж/д вокзала «Краснодар-1» до аэропорта «Пашковский».

По словам начальника отдела по развитию ГЧП и реализации концессионных соглашений Минэкономики Кубани Елены Тимошенко, много лет обсуждаемая трасса вохможно пройдет по улицам Красной и 40-летия Победы, а после вниз через Багряную и поселок Новознаменский на аэропорт.

На строительство этого варианта рельсовой ветки уйдет несколько этапов, предположительный срок строительства «подземки» от вокзала до депо на Багряной — около 6 лет.

Очередной вариант «метро» могут запустить при помощи механизма государственно-частного партнерства по концессионному соглашению.

«Проводится работа по определению источников финансирования для реализации проекта. На данном этапе в целях реализации проекта рассматривается возможность привлечения финансирования из федерального бюджета РФ», — отметили в министерстве.

Сам проект еще прорабатывается — сейчас специалисты готовят технико-экономическое обоснование скорости подземного трамвая и прорабатывают трассировки и концепции, отметили в мэрии города. В том числе решаются земельно-правовые вопросы, чтобы подтвердить реальную возможность строительства линии, а также увязать ее с другими проектами, пишет «Кубань Информ».

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