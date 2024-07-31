О планах на окрестности ЖД вокзала рассказала экс-главный архитектор Краснодара

О новой концепции развития территории рядом с железнодорожным вокзалом «Краснодар 1» упомянула в своем Telegram-канале замглавы краевого Института развития градостроительства и городской среды Наталья Машталир, ранее занимавшая пост замдиректора департамента архитектуры и градостроительства мэрии Краснодара.

По ее словам, разработкой проекта заинтересовалось петербургско-московское архитектурное Бюро МЛА+ в рамках летней исследовательской лаборатории. Драйвером перспективных разработок стали поручения Владимира Путина, который в апреле 2024 года дал указания правительству РФ представить предложения по системному развитию транспортной доступности Черноморских курортов при участии ОАО «РЖД» и исполнительных органов Кубани.

По словам главы государства, в будущем время в пути высокоскоростных пассажирских поездов, направляющихся из Москвы на курорты Краснодарского края, сократится до 16 часов. Сейчас от столицы до побережья приходится добираться около 30 часов.

По замыслу разработчиков Бюро МЛА+, Краснодар станет одним из крупнейших городов, связанных новым проектом высокоскоростных железнодорожных магистралей (ВСМ). В свою очередь, новое развитие ждет промышленные и привокзальные территории в границах улиц Ставропольской, Мира, Суворова, Гоголя и других.

Авторы концепции считают, что Краснодару нужен новый вокзал для высокоскоростных поездов. Он будет включать в себя станцию наземного метро, связывающее пригороды с центром. Важной составляющей нового городского района станут размещенные на бывших складских территориях РЖД и их арендаторов, вытянувшихся в треугольнике между Привокзальной площадью, улицами Суворова и Мира, торговые объекты, крупный офисный кластер, гостиница. Имеются в проекте и два жилых квартала, как выражаются авторы концепции, «с приватными дворами для комфортной жизни в центре города».

Есть на эскизах и, так называемый, линейный парк, проходящий от многофункционального квартала до ж/д вокзала и Привокзальной площади. Зеленые насаждения будут использованы в качестве буфера, защиты от шума и пыли. Планируется построить огромный навес в районе вокзала, который будет защищать от непогоды и солнечных лучей зону посадки/высадки пассажиров, а также служить основой для пешеходного перехода на улицу Ставропольскую.

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