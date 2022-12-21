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О нарушении прав девочки, чей отец устроил дебош в Краснодаре, доложат Бастрыкину

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/o-narushenii-prav-devochki-chej-otets-ustroil-debosh-v-v-krasnodare-dolozhat-bastrykinu
О нарушении прав девочки, чей отец устроил дебош в Краснодаре, доложат Бастрыкину
Фото из соцсетей

Вечером 19 декабря 32-летний житель Ростовской области устроил дебош в многоэтажке на улице Жлобы, 139. Он бегал по подъезду с ножом и молотком и бился головой о двери соседей.

В этот момент его 3-летняя дочка бегала голой по лестничной площадке и плакала. По словам соседей, когда они пытались помочь ребенку, мужчина взял дочь на руки и угрожал, что выбросит ее из окна. Жильцы дома рассказали, что регулярно слышат плач девочки. При этом ее мать никто не видел.

По данному факту СУ СК РФ по Краснодарскому краю проводит процессуальную проверку. Об обстоятельствах противоправных действий в отношении ребенка доложат в центральный аппарат СК. Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил главе краевого СУ СК Андрею Маслову доложить о ходе мероприятий, проводимых в рамках проверки, сообщает пресс-служба СК РФ.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», устроившего дебош в подъезде мужчину доставили в отдел МВД и привлекли к административной ответственности. Его дочку передали в детскую больницу.

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