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«Ныряющий циклон» принесет на Кубань снег, гололедицу и усиление морозов

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/nyryayushhij-tsiklon-prineset-na-kuban-sneg-gololeditsu-i-usilenie-morozov
«Ныряющий циклон» принесет на Кубань снег, гололедицу и усиление морозов
Фото Алексея Есикова, «Кубань 24»

По прогнозам синоптиков, на этой неделе на Юг России придут снегопады, а во второй половине — температура воздуха упадет ниже климатической нормы в среднем на 7 °C.

Об этом 13 февраля сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Александр Синенков.

«Практически всю неделю на погоду станет оказывать влияние так называемый «ныряющий циклон» со своеобразной траекторией движения — с севера на юг, через Белое море, Нижний Новгород — на Волгоград и Калмыкию, затем на Северный Казахстан. Поэтому погода будет преобладать облачная, пройдет мокрый снег. К четвергу температура воздуха понизится во всех регионах юга России и Северного Кавказа, хотя осадки везде прекратятся, за исключением горных районов», — сказал Синенков.

Синоптик также предупредил о гололедице на дорогах. В Краснодаре 14 февраля прогнозируют сильный мокрый снег. Температура воздуха составит до +4 °C. Но уже в ночь на 16 февраля похолодает до -6 °C. Дождь с мокрым снегом пройдет 14 и 15 февраля в Сочи. Днем на курорте будет до +5 °C, по ночам — около 0 °C. Такая же дневная температура сохранится 16 и 17 февраля, но по ночам ожидается до -4 °C, сообщает ТАСС.

Читайте также: в горах Краснодарского края и Адыгеи до 16 февраля ожидается сход лавин.

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