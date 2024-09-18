Няня заплатит 1 млн рублей родителям за смерть младенца на Кубани

Трагедия произошла весной 2023 года в станице Северской.

По версии следствия, няня днем уложила 10-месячную девочку спать, однако ребенок не проснулся. Врачи только констатировали смерть девочки. Причиной смерти после вскрытия назвали асфиксию — младенец захлебнулся рвотными массами во сне.

Присматривающую за девочкой няню обвинили в причинении смерти по неосторожности — по мнению следствия и суда, она обязана была присматривать за ребенком, но пропустила момент, когда ему стало плохо во сне.

Родители погибшей настаивали, что няня подмешивала в еду воспитанников неофициального детского сада снотворное. Они считали, что дочь не могла просто так захлебнуться во сне, однако доказательств их мнению не было.

Обвиняемую приговорили к 1,6 месяцам лишения свободы. Также она не имеет права оказывать услуги по воспитанию детей или присматривать за ними. Кроме того, няня обязана выплатить родителям погибшей девочки 1 млн рублей.

Однако родители считают, что приговор слишком мягкий, в связи с чем подали жалобу в апелляцию. Там приговор сочли справедливым, поэтому потерпевшие обратились в Кассационный суд, сообщает «КП-Кубань».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», местная жительница родила девочку и решила сделать ремонт в своем доме. Чтобы ребенок не дышал строительной пылью, его решили отдать под присмотр няне с соседней улицы. В день трагедии няня позвонила матери девочки и сказала, что ее ребенок не дышит, и она вызвала скорую помощь. Когда женщина прибежала на место, врачи уже зафиксировали смерть девочки.