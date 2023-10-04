Младенец умер от асфиксии под Краснодаром, находясь под присмотром у няни

Трагедия произошла в станице Северской. В обстоятельствах произошедшего разбираются следователи.

Местная жительница недавно родила девочку и решила сделать ремонт в своем доме. Чтобы ребенок не дышал строительной пылью, его решили отдать под присмотр няне с соседней улицы.

В тот день няня позвонила матери девочки и сказала, что ее ребенок не дышит, и она вызвала скорую помощь. Когда женщина прибежала на место, врачи уже зафиксировали смерть девочки. По словам, няни ребенок умер во сне по неизвестной причине.

Судмедэксперты выяснили причину внезапной смерти девочки. Оказалась, что она умерла от асфиксии.

«То есть она захлебнулась собственной рвотой», — уточнила мать ребенка.

По данному факту возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Однако мать девочки и ее адвокат настаивают на том, чтобы дело переквалифицировали на статью об оказании услуг, не отвечающих качеству.

Няня, у которой умер младенец, по-прежнему продолжает оказывать услуги, принимая детей у себя дома, сообщает «КП-Кубань».

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