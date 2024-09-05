Нуждается в ремонте: водители обеспокоены состоянием Тургеневского моста

Это одна из главных транспортных артерий краевого центра. Не одно десятилетие она соединяет Краснодар и Адыгею. Ежедневно здесь проезжают тысячи автомобилей. О том, что мост нуждается в ремонте, местные власти говорят уже давно.

Тургеневский мост — один из трех, соединяющих Краснодар и Адыгею, ежедневно пропускающий 14 тыс. машин. Через него проходит важная дорога, связывающая Новороссийский порт с остальной Россией. Ремонт тут планировался сразу после открытия нового Яблоновского моста, но прошло уже более года, а мост все ждет своей очереди.

«Вдоль дороги образовался разрыв. Мост уже действительно трещит по швам, кажется, что вот-вот разойдется на две половины, ведь сюда уже помещается целая нога», — сообщает корреспондент Николай Тихий.

Кроме того, в Краснодаре своего часа ждет еще один мост — старый Яблоновский. Закрыли его еще в 2019 году, после этого была информация и о сносе, и о реконструкции. Местный житель уверен, что сносить мост рано.

«Я считаю, что из старого можно сделать что-то обновленное, установить лавочки, иной декор, чтобы люди прогуливались», — говорит житель поселка Яблоновского Руслан Шхалахов.

Когда местные жители смогут прогуляться по отремонтированным мостам — пока неизвестно. Однако журналисты уже отправили запрос в мэрию.

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