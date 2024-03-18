Нутрициолог Зуева рассказала, как и чем лучше питаться в период Великого поста

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О том, как не допустить дефицита витаминов и белка, рассказала врач, нутрициолог Анастасия Зуева.

Специалист обратила внимание, что даже во время ограничений нужно питаться сбалансированно, в противном случае нехватка белка может привести к потере мышечной массы, костной ткани, и в целом ударит по иммунной, пищеварительной и нервной системам.

Чтобы этого не допустить, можно придерживаться «метода тарелки» — то есть примерно разделить тарелку на четыре части, две четверти из которых займут овощи и фрукты, одну — цельнозерновые продукты (гречка, булгур, овсянка, киноа, пшено и пр.) и еще четверть — растительные продукты, содержащие много белка.

«На сегодняшний день оптимальным количеством белка считается 1,6 г/кг массы тела, важно не снижать этот показатель менее, чем до 1,2 г/кг массы тела. Это примерно 120 г для мужчин и 110 г для женщин», — пояснила Зуева.

Растительный белок можно найти прежде всего в бобовых: нуте, фасоли, чечевице, сое, горохе, маше.

Что касается овощей и фруктов, здесь могут быть любые комбинации, но, в частности, можно обращать внимание на сезонные.

«В марте и апреле на нашем столе будут также корнеплоды, оставшиеся в запасе с осени, капуста, зеленый лук, черемша, яблоки, груши, авокадо, цитрусовые, редис, бананы, клубника», — добавила нутрициолог.

В этот рацион можно добавить немного орехов и семян (льняных, чиа, тыквенных и пр.), авокадо и оливок, для получения полезных жиров, приводит слова специалиста радио Sputnik.

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