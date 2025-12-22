Нутрициолог Семирядов объяснил, как нужно выбирать готовую еду в доставке

Сегодня далеко не все готовы часами стоять у плиты или носить в офис контейнеры с домашними котлетами. Сервисы доставки готовой еды гораздо удобнее. Однако выбирать готовую еду нужно с умом.

О том, как выбрать действительно полезную еду, рассказал врач-диетолог, нутрициолог Дмитрий Семирядов. Он подчеркнул, что необходимо понимать базовые научные принципы питания.

Нутрициолог напомнил про правило тарелки, которому должна соответствовать хорошая готовая еда. В порции должно быть 50% овощей, 25% белков, 25% сложных углеводов. Также важен объем — не стоит брать «минималистичные» порции, которые не насыщают. А вот от избытка соусов, сахара, усилителей вкуса и лишних масел стоит отказаться. Кроме того, важно обеспечить организму достаточное количество клетчатки.

Такая готовая еда не будет провоцировать быстрый голод, скачки сахара, переедание и набор веса.

А еще, по словам специалиста, стоит слушать свое тело и придерживаться правила интуитивного питания.

«Основные правила просты — прекращать есть, когда появляется ощущение комфортного насыщения, слушать настоящий физический голод, а не «эмоциональные» желания, позволять себе любую еду, но не превращать праздничные блюда в ежедневную норму, не переедать, но и не сидеть на жестких ограничениях», — цитирует диетолога радио Sputnik.

