Нутрициолог Панова рассказала, каким должно быть питание для школьников

Питание играет важную роль в учебном процессе, особенно это касается школьников, так как детский организм, в том числе мозг, активно развивается и требует много энергии. Об этом рассказала президент Национального союза «Здоровье наших детей», нутрициолог Ольга Панова.

Специалист уточнила, что питание школьников должно быть сбалансированным.

«Основные составляющие: растительные и животные белки — мясо, курица, яйца, они нужны для развития и роста. В рационе должны быть полезные жиры для работы мозга и гормональной системы — орехи, масло. Также необходимы сложные углеводы, в частности цельнозерновые крупы. Для энергии и нормального пищеварения детскому организму требуется клетчатка, которую мы получаем из различных овощей и фруктов», — объяснила Панова.

Помочь сбалансировать питание детей родителям поможет правило тарелки: половина порции должна состоять из овощей и фруктов.

«Рекомендую сначала давать те овощи, которые ребенок любит, а постепенно добавлять то, что не очень любит, чтобы было разнообразие питания. Четверть тарелки должны занимать белки — нежирное мясо: говядина, курица, в меньшей степени — свинина, она всегда жирная. Также можно давать яйца и бобовые. Еще четверть — углеводы: цельнозерновой хлеб, макароны, те же фрукты и овощи», — объяснила нутрициолог.

В рацион школьника также стоит добавить рыбу, так как она способствует улучшению работы мозга, добавила Панова в интервью радио Sputnik.

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