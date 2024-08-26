Нутрициолог Панова назвала периоды, в которые детям особенно опасно набирать вес

Ежегодно в России растет число детей младше 14 лет, у которых развивается ожирение. Так, согласно данным Росстата, с 2010 по 2022 год их количество увеличилось на 63,9%.

Президент Национального союза «Здоровье наших детей», нутрициолог Ольга Панова отметила, что лишний вес опасен для растущего организма, особенно в 5 лет и в период пубертата, то есть во время полового созревания.

«Как раз в эти периоды организм растет скачкообразно. И, если у ребенка в эти моменты появляется лишний вес, то потом очень велик риск того, что это разовьется в ожирение или диабет II типа», — объяснила Панова.

Специалист отметила, что самой частой причиной ожирения у детей являются бесконтрольное потребление сахара и нехватка активности. Чтобы избежать набора веса, родителям вместе со своими чадам необходимо отказаться от употребления продуктов, которые содержат много калорий и при этом не приносят пользы организму.

«Нам надо заново учиться питаться. Сейчас на полках магазинов наблюдается огромное количество упаковок с едой, обладающей калориями, но с минимальной пищевой ценностью, без тех микро- и макронутриентов, которые нужны нашему организму», — добавила нутрициолог.

Кроме того, ребенка стоит приучить правильно питаться и заниматься спортом, заключила Панова в интервью радио Sputnik.

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