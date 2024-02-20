Нутрициолог Белоусова рассказала о важности правильной диеты после 35 лет

Рацион и подход к диетам должен меняться в зависимости от возраста, отметила врач-диетолог, нутрициолог Анна Белоусова.

Так, по словам специалиста, у людей до 25 лет в питании не должно быть каких-то резких ограничений. Различные диеты, а также произвольный отказ либо уклон в сторону каких-либо продуктов недопустим, поскольку в этом возрасте происходит биологическое взросление организма и накопление ткани, в том числе костной.

«Как раз до этого возраста люди любят над собой экспериментировать в плане похудения, перехода на вегетарианство или на кетодиету. Это не всегда бывает полезно. Диеты — это не просто игра. Еда — это комплекс биологически активных веществ, и все эти вещества могут действовать на наш организм по-разному — как положительно, так и отрицательно», — объяснила диетолог.

Людям после 25 лет пора начинать следить за калорийностью еды, так как с этого периода чаще возникают различные стрессы, что порой приводит к набору лишнего веса. Начиная с 35–40 лет, надо корректировать питание в зависимости от пола, продолжила Анна Белоусова.

«Мужчина начинает стареть в плане сердечно-сосудистой системы уже с 35 лет. Здесь нужно пересматривать свое питание, оно должно содержать меньше продуктов, богатых холестерином, таких как свинина, телятина. Надо следить за тем, чтобы в рационе было больше грубой клетчатки — это овощи, фрукты. Крупы не упускать из виду», — сказала нутрициолог.

В качестве антистрессовой пищи подойдут хлеб и молочные продукты, а с 40 лет мужчинам для здоровья предстательной железы стоит добавлять в рацион морковь, петрушку, укроп и зеленый лук.

Женщинам, начиная с 35 лет, чтобы подготовить организм к биологическим изменениям, важно регулярно добавлять молочные продукты. Они помогут избежать возникновения остеопороза.

«Если есть лактазная недостаточность, то подойдут кисломолочные напитки, творог, сыр. Но помним, что все сыры содержат холестерин, поэтому сыр у нас уходит в разряд деликатесов. Для поддержания общего гормонального фона важны фитоэстрогены. Это яблоки, груши, вишня, черешня, сливы, картошка, батат, все бобовые и все виды капусты», — перечислила Анна Белоусова.

Специалист добавила, что людям старше 50 лет лучше выбирать мясо с меньшим содержанием холестерина. Полный отказ от мяса может стать причиной железодефицитной анемии, упадка сил и иммунитета, поэтому прибегать к вегетарианской диете в этом возрасте нежелательно, сообщает радио Sputnik.

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