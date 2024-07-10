На Кубани суд признал банкротом «Динские колбасы»

Арбитражный суд Краснодарского края 8 июля удовлетворил иск краснодарской инспекции Федеральной налоговой службы о признании принадлежащего кубанскому предпринимателю Олегу Макаревичу ООО «Динские колбасы».

Суд также постановил открыть в отношении предприятия конкурсное производство на 5 месяцев — до 2 декабря. Краснодарская инспекция ФНС подала иск в суд о банкротстве в августе 2023 года. По данным Единого федерального реестра сведений о банкротстве, долг организации составляет 131,3 млн рублей.

ООО «Динские колбасы» учреждено в Краснодаре в 2002 году. Основным видом деятельности компании является аренда и управление недвижимостью. Владельцем компании является бизнесмен Олег Макаревич.

В 2019 году арбитражный суд привлек его и членов его семьи к субсидиарной ответственности по долгам ООО «Металлглавснаб», размер которых составил 814 млн рублей. В отношении бизнесмена возбудили уголовное дело об уклонении от уплаты налогов. Следствие установило, что бизнесмен уклонялся от уплаты налогов компании ООО «Металлглавснаб», покупал земельные участки на других лиц, чтобы уменьшить налоговую базу. В ноябре 2021 года суд взыскал с Олега Макаревича взыскали 529 млн рублей. Позже дело в отношении Макаревича прекратили, так как бизнесмен погасил долг, пишет «РБК».

Читайте также: сеть магазинов «Техносклад» в Краснодаре признана банкротом.