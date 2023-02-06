Нож в спину: пьяная женщина заколола мужа в Краснодаре
Происшествия
06.02.2023 12:56
Убийство произошло 3 февраля в квартире на улице Апрельской в поселке Северном.
По данным следствия, в этот день 39-летняя женщина и ее 30-летний муж распивали алкоголь. В ходе застолья супруги поссорились на бытовой почве. Женщина взяла нож и нанесла один удар в спину мужчины. Он скончался на месте.
После этого женщина сама позвонила в скорую помощь и рассказала о случившемся. Медики сообщили в полицию. Прибывшие на место правоохранители изъяли оружие убийства, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе СУ СК РФ по Краснодарскому краю.
На подозреваемую завели уголовное дело. В настоящее время она находится под стражей. В ходе допроса она полностью признала свою вину. Расследование продолжается.
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