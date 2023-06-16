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Нож оказался пластиковым: полиция проводит проверку после конфликта детей в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/nozh-okazalsya-plastikovym-politsiya-provodit-proverku-posle-konflikta-detej-v-krasnodare
Нож оказался пластиковым: полиция проводит проверку после конфликта детей в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Инцидент произошел в одном из многоквартирных домов в поселке Новознаменском.

О произошедшем сообщили в соцсетях очевидны. По их словам, мальчик вышел гулять с ножом и угрожал другим детям. Произошел конфликт, в который вмешалась мать мальчика. По словам местных жителей, у этого ребенка постоянно происходят конфликты с другими детьми.

Произошедшим в поселке Новознаменском заинтересовались в полиции.

«Инспекторы по делам несовершеннолетних опросили родителей и выяснили, что между детьми нескольких семей постоянно происходят ссоры. Нож во время последней перепалки оказался пластиковой игрушкой. Угрозы окружающим не было. Полиция проводит проверку», — сообщает пресс-служба УМВД по Краснодару в Telegram.

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