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Новым совладельцем центра «Орленок» под Геленджиком стал Владимир Колбин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novym-sovladeltsem-tsentra-orlenok-pod-gelendzhikom-stal-vladimir-kolbin
Новым совладельцем центра «Орленок» под Геленджиком стал Владимир Колбин
Фото tripadvisor.ru

Всего совладелец двух компаний в сфере деятельности заказчика-застройщика генерального подрядчика на Кубани и партнер предпринимателя Геннадия Тимченко по винодельческому бизнесу получил 15% в ООО «ДОЦ «Орленок».

Совладельцами компании также стали краснодарский Фонд прямых инвестиций ЖКХ — 45%, Елена Багирова — 10% и Александр Спасов — 30%.

На территории детского оздоровительного центра планируют построить гостиничный комплекс почти на 980 номеров. Для управления отелем привлекут турецкого оператора River Rock, который развивал в России Rixos Hotels.

Сейчас детский центр арендует два участка площадью 4,6 га в селе Кабардинка под Геленджиком, кадастровая стоимость площадок — 100,6 млн рублей. Сейчас на участке «Орленка» расположена база отдыха «Эко-курорт Юг», которая занимает два корпуса, сообщает «Коммерсантъ».

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