Новым ректором КубГТУ стал Игорь Лагерев

Выборы ректора Кубанского государственного технического университета прошли 5 декабря на конференции работников и обучающихся вуза.

На должность ректора КубГТУ претендовали Игорь Лагерев, директор института строительства и транспортной инфраструктуры Всеволод Кореневский, а также директор института компьютерных систем и информационной безопасности Роман Дьяченко.

Кореневский снял свою кандидатуру во время конференции. Аттестационная комиссия Минобрнауки РФ остановилась на кандидатуре Лагерева.

Последние месяцы Игорь Лагерев исполнял обязанности ректора КубГТУ. Он имеет ученую степень доктора технических наук и должность профессора.

«Поздравляю Игоря Александровича Лагерева с назначением на должность. По итогам конференции работников и обучающихся вуза он набрал более 95% голосов», — написала в Telegram вице-губернатор Кубани Анна Минькова.

Она сообщила, что Лагерев приехал в Краснодар из Брянской области и добавила, что с приходом амбициозного и перспективного руководителя старейший университет Краснодарского края сможет укрепить свои позиции в рейтинге вузов.

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