На орбиту Земли вывели малый космический аппарат КубГТУ

Ракету «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту 42 малых космических аппарата — так называемых кубсатов — и гидрометеорологический спутник, запустили с космодрома «Восточный».

Девять кубсатов разработали и собрали при помощи студентов различных вузов России. Также в работе участвовали представители научно-исследовательской группы на базе Кубанского государственного технологического университета.

В состав группы вошли студенты вуза, учащиеся краснодарского лицея № 48 и сотрудники лаборатории робототехники. Для реализации партнер проекта, компания «Сатурн», предоставила собственную элементно-компонентную базу.

Запуск малых космических аппаратов формата Кубсат (CubeSat) проводят по программе «УниверСат». Она действует в России с 2016 года. В рамках программы студенты запускают с космодромов спутники, в создании которых они принимали участие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: на орбиту вышел космический спутник с микроскопом, созданным воспитанниками «Сириуса».