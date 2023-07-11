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На орбиту Земли вывели малый космический аппарат КубГТУ

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-orbitu-zemli-vyveli-malyj-kosmicheskij-apparat-kubgtu?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
На орбиту Земли вывели малый космический аппарат КубГТУ
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Ракету «Союз-2.1б», которая вывела на орбиту 42 малых космических аппарата — так  называемых кубсатов — и гидрометеорологический спутник, запустили с космодрома «Восточный».

Девять кубсатов разработали и собрали при помощи студентов различных вузов России. Также в работе участвовали представители научно-исследовательской группы на базе Кубанского государственного технологического университета.

В состав группы вошли студенты вуза, учащиеся краснодарского лицея № 48 и сотрудники лаборатории робототехники. Для реализации партнер проекта, компания «Сатурн», предоставила собственную элементно-компонентную базу.

Запуск малых космических аппаратов формата Кубсат (CubeSat) проводят по программе «УниверСат». Она действует в России с 2016 года. В рамках программы студенты запускают с космодромов спутники, в создании которых они принимали участие, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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