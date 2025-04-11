Новым начальником Управления МВД на транспорте по ЮФО стал Евгений Ковган
Нового руководителя УТ МВД России по ЮФО полковника полиции Евгения Ковгана личному составу 11 апреля представил начальник ГУТ МВД России генерал-лейтенант Олег Калинкин.
На новую должность Ковгана назначили Указом Президента Российской Федерации. Евгений Ковган окончил Ростовский институт народного хозяйства по специальности «Экономика и управление аграрным производством» и Ростовскую государственную экономическую академию по специальности «Юриспруденция».
Трудовую в органах внутренних дел начал в 1995 году оперуполномоченным отделения по экономическим преступлениям ОВД Ленинского района города Ростова-на-Дону. Затем занимал руководящие должности в УТ МВД России по СКФО, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.
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