Новым мэром Туапсе стал Артем Береснев

Глава города вступил в должность 14 декабря во время торжественной церемонии, которая прошла на очередном заседании муниципального Совета. Последние месяцы Береснев исполнял обязанности мэра Туапсе.

До этого новый градоначальник работал в администрации Джубгского поселкового округа, МУП «Туапсинское СДРСУ», районном филиале ГУП КК «Крайтехинвентаризация», а также главой Небугского сельского поселения.

«В городе Туапсе предстоит решить много вопросов. В первую очередь, это чистота, благоустройство и комфорт жителей — то, чем всегда славился Туапсе», — сказал Береснев.

Новый мэр Туапсе родился в июле 1975 года в Казахстане. Он окончил Северо-Кавказскую академию госслужбы и РУДН, сообщает пресс-служба администрации Туапсе.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», предыдущий мэр Туапсе Сергей Бондаренко ушел в отставку по собственному желанию в начале октября.