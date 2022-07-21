Новым мэром Ейска стал Дмитрий Кияшко

Фото t.me/BublikRomanEisk

Нового главу города выбрали депутаты Совета Ейского городского поселения на внеочередной сессии 21 июля. Кияшко уже вступил в новую должность.

На пост главы Ейска также претендовала Светлана Щеголькова.

«По итогам тайного голосования главой Ейского городского поселения Ейского района выбран Кияшко Дмитрий Викторович», — написал в Telegram и. о. главы Ейского района Роман Бублик.

Дмитрий Кияшко родился в Тихорецке в 1971 году. В 1988 году он окончил школу № 3 в Ейске. В 1993 году Кияшко окончил Ростовский инженерно-строительный институт. За свою карьеру он прошел путь от рабочего до руководителя учреждения. С апреля 2022 года Кияшко исполнял обязанности главы города Ейска.

«Ни для кого не секрет, что собственных средств для бюджета города недостаточно. Он у нас дефицитный. Даже при таких обстоятельствах необходимо двигаться вперед», — сказал Кияшко.

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