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Новым мэром Ейска стал Дмитрий Кияшко

Политика
21.07.2022 17:45
Ссылка https://kuban24.tv/item/novym-merom-ejska-stal-dmitrij-kiyashko
Новым мэром Ейска стал Дмитрий Кияшко
Фото t.me/BublikRomanEisk

Нового главу города выбрали депутаты Совета Ейского городского поселения на внеочередной сессии 21 июля. Кияшко уже вступил в новую должность.

На пост главы Ейска также претендовала Светлана Щеголькова.

«По итогам тайного голосования главой Ейского городского поселения Ейского района выбран Кияшко Дмитрий Викторович», — написал в Telegram и. о. главы Ейского района Роман Бублик.

Дмитрий Кияшко родился в Тихорецке в 1971 году. В 1988 году он окончил школу № 3 в Ейске. В 1993 году Кияшко окончил Ростовский инженерно-строительный институт. За свою карьеру он прошел путь от рабочего до руководителя учреждения. С апреля 2022 года Кияшко исполнял обязанности главы города Ейска.

«Ни для кого не секрет, что собственных средств для бюджета города недостаточно. Он у нас дефицитный. Даже при таких обстоятельствах необходимо двигаться вперед», — сказал Кияшко.

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