Мэр Приморско-Ахтарска досрочно покинул свой пост
Политика
20.07.2022 18:03
Депутаты Совета Приморско-Ахтарского городского поселения на 52-й внеочередной сессии приняли отставку мэра Артема Сошина, который сложил полномочия по собственному желанию. Сообщается, что он намерен сменить сферу деятельности.
Исполнять обязанности мэра Приморско-Ахтарска с 20 июля начал заместитель главы города, Герой России, кадровый офицер в отставке Иван Нечаев.
На сессии также приняли решение о назначении конкурса по отбору кандидатов на должность главы городского поселения, сообщает пресс-служба администрации Приморско-Ахтарска.
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