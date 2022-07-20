Мэр Приморско-Ахтарска досрочно покинул свой пост

Артем Сошин. Фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарска

Депутаты Совета Приморско-Ахтарского городского поселения на 52-й внеочередной сессии приняли отставку мэра Артема Сошина, который сложил полномочия по собственному желанию. Сообщается, что он намерен сменить сферу деятельности.

Исполнять обязанности мэра Приморско-Ахтарска с 20 июля начал заместитель главы города, Герой России, кадровый офицер в отставке Иван Нечаев.

На сессии также приняли решение о назначении конкурса по отбору кандидатов на должность главы городского поселения, сообщает пресс-служба администрации Приморско-Ахтарска.

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