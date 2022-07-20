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Мэр Приморско-Ахтарска досрочно покинул свой пост

Политика
20.07.2022 18:03
Ссылка https://kuban24.tv/item/mer-primorsko-ahtarska-dosrochno-pokinul-svoj-post
Мэр Приморско-Ахтарска досрочно покинул свой пост
Артем Сошин. Фото пресс-службы администрации Приморско-Ахтарска

Депутаты Совета Приморско-Ахтарского городского поселения на 52-й внеочередной сессии приняли отставку мэра Артема Сошина, который сложил полномочия по собственному желанию. Сообщается, что он намерен сменить сферу деятельности.

Исполнять обязанности мэра Приморско-Ахтарска с 20 июля начал заместитель главы города, Герой России, кадровый офицер в отставке Иван Нечаев.

На сессии также приняли решение о назначении конкурса по отбору кандидатов на должность главы городского поселения, сообщает пресс-служба администрации Приморско-Ахтарска.

Читайте также: глава Туапсинского района Виталий Мазнинов ушел в отставку по собственному желанию.

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