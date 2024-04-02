Новым командующим Черноморским флотом РФ стал Сергей Пинчук

Указ президента России о новых назначениях в Вооруженных Силах страны до личного состава довел министр обороны Сергей Шойгу 2 апреля во время селекторного совещания.

Согласно указу президента, главнокомандующим Военно-Морским флотом России назначили адмирала Александра Моисеева. Командующим Черноморским флотом назначили вице-адмирала Сергея Пинчука, а Северным флотом — вице-адмирала Константина Кабанцова.

«Вы понимаете ту огромную ответственность, которая ложится на ваши плечи. И, надеюсь, что вы справитесь с теми задачами, которые перед вами поставил Верховный Главнокомандующий», — цитирует Шойгу Министерство обороны РФ.

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