Новым главой Западного округа Краснодара стал бывший вице-мэр Сочи

Кандидатуру Николая Бескровного поддержали депутаты Гордумы на очередном заседании, которое провела председатель Вера Галушко.

Он стал новым главой Западного внутригородского округа краевой столицы. Бескровный в 2008 году закончил Краснодарское шифровальное училище, а в 2011 году КубГАУ по специальности юриспруденция. Проходил службу в Вооруженных силах России с 2003 по 2017 год.

В 2018 году Бескровный перешел на должность помощника вице-губернатора Краснодарского края. В 2019 году начал работать в мэрии Сочи, в 2020 году возглавил Адлерский район. С 2021 года до недавнего времени занимал пост вице-мэра Сочи.

Занимавший ранее пост главы Западного округа Дмитрий Водолацкий покину его по собственному желанию, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.