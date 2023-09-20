Главой Гулькевичского района стал Александр Шишикин

Торжественную церемонию вступления в должность провели на сессии Совета муниципального образования. Впервые его избрали главой Гулькевичского района в 2018 году.

От имени Губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева со вступлением в должность Шишикина поздравил руководитель департамента по обеспечению деятельности мировых судей Кубани Олег Буцкий.

В обращении главы Кубани говорится, что за прошлые годы в качестве руководителя муниципалитета Шишикину удалось выстроить стабильный курс развития района, а также внести вклад в укрепление экономики и благополучия жителей.

«Созданный задел позволяет району сегодня уверенно идти вперед. Во время недавнего визита лично в этом убедился. Рассчитываю, что с присущей Вам ответственностью и профессионализмом Вы продолжите решать задачи, стоящие перед муниципалитетом в нынешнее время. Важно и впредь уделять особое внимание строительству социальных и спортивных объектов, газификации, благоустройству», — говорится в послании.

Шишикин родился 1 июня 1985 года. С 2007 года работал в администрации сельского поселения, потом станицы Кавказской. В 2011 году его избрали главой Мирского сельского поселения Кавказского района. В 2014 году вступил в должность замглавы Гулькевичского района. В 2017 году стал главой города Гулькевичи, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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