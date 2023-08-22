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Новым главой Усть-Лабинского района стал Станислав Гайнюченко

Общество
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Новым главой Усть-Лабинского района стал Станислав Гайнюченко
Фото пресс-службы администрации краснодарского края

Торжественную церемонию вступления в должность провели на внеочередной открытой сессии Совета муниципального образования.

Гайнюченко родился 17 октября 1988 года. На муниципальной службе работал с 2011 года, работал помощником главы Кореновского района. С 2016 года и до 2020 года был замглавы Тбилисского района — начальником организационно-правового управления.

В 2020 году возглавил Усть-Лабинск, а с 22 июня 2023 года был исполняющим обязанности главы Усть-Лабинского района, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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