Новым главным тренером ПФК «Кубань» стал Андрей Сосницкий

«Кубань» вышла из зимнего отпуска 9 января. До 22 января клуб проведет первый сбор на своей учебно-тренировочной базе в Краснодаре.

Готовить «желто-зеленых» к весенней части сезона будет новый главный тренер Андрей Сосницкий. Во время карьеры футболиста он играл за минское и брестское «Динамо», «Уралмаш» и новороссийский «Черноморец». В качестве тренера работал в белорусских клубах «Славия» и «Динамо» (Брест), молдавском «Шерифе», украинском «Арсенале» и московском «Локомотиве». Сосницкий также работал тренером в ФК «Кубань» в 2013 и 2014 годах.

Кроме того, кадровые изменения произошли и в руководстве «Кубани». Новым гендиректором стал Андрей Громов. На должность спортивного директора назначили Сергея Доронченко. Легенда клуба Любомир Кантонистов стал техническим директором, сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

После 20 матчей в Первой лиге сезона 2022/23 «Кубань» набрала 19 очков и заняла 15 место из 18 в турнирной таблице турнира. «Желто-зеленые» вылетели из текущего розыгрыша Кубка России, проиграв ульяновской «Волге».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре 2022 года ПФК «Кубань» расторг контракт с главным тренером Робертом Евдокимовым по обоюдному согласию. Он руководил командой с октября 2021 года.

В декабре стало известно, что «Кубань» покинул генеральный спонсор — группа компаний «АВА». Генеральный директор клуба Эдуард Сафонов оставил свой пост.