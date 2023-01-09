Новым главным тренером ПФК «Кубань» стал Андрей Сосницкий
«Кубань» вышла из зимнего отпуска 9 января. До 22 января клуб проведет первый сбор на своей учебно-тренировочной базе в Краснодаре.
Готовить «желто-зеленых» к весенней части сезона будет новый главный тренер Андрей Сосницкий. Во время карьеры футболиста он играл за минское и брестское «Динамо», «Уралмаш» и новороссийский «Черноморец». В качестве тренера работал в белорусских клубах «Славия» и «Динамо» (Брест), молдавском «Шерифе», украинском «Арсенале» и московском «Локомотиве». Сосницкий также работал тренером в ФК «Кубань» в 2013 и 2014 годах.
Кроме того, кадровые изменения произошли и в руководстве «Кубани». Новым гендиректором стал Андрей Громов. На должность спортивного директора назначили Сергея Доронченко. Легенда клуба Любомир Кантонистов стал техническим директором, сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».
После 20 матчей в Первой лиге сезона 2022/23 «Кубань» набрала 19 очков и заняла 15 место из 18 в турнирной таблице турнира. «Желто-зеленые» вылетели из текущего розыгрыша Кубка России, проиграв ульяновской «Волге».
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре 2022 года ПФК «Кубань» расторг контракт с главным тренером Робертом Евдокимовым по обоюдному согласию. Он руководил командой с октября 2021 года.
В декабре стало известно, что «Кубань» покинул генеральный спонсор — группа компаний «АВА». Генеральный директор клуба Эдуард Сафонов оставил свой пост.
- Более 2,3 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева
- Временную переправу для проезда машин обустроили в поселке Каткова Щель в Сочи
- Более 60 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
- Горнолыжные трассы запустили на нижних склонах в горах Сочи
- Спасатели сутки ищут мужчину, упавшего в море с мола в Туапсе
- Более 25 тонн гуманитарной помощи на Донбасс доставило Кубанское казачье войско