Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Новым главным тренером ПФК «Кубань» стал Андрей Сосницкий

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/novym-glavnym-trenerom-pfk-kuban-stal-andrej-sosnitskij
Новым главным тренером ПФК «Кубань» стал Андрей Сосницкий
Фото пресс-службы ПФК "Кубань"

«Кубань» вышла из зимнего отпуска 9 января. До 22 января клуб проведет первый сбор на своей учебно-тренировочной базе в Краснодаре.

Готовить «желто-зеленых» к весенней части сезона будет новый главный тренер Андрей Сосницкий. Во время карьеры футболиста он играл за минское и брестское «Динамо», «Уралмаш» и новороссийский «Черноморец». В качестве тренера работал в белорусских клубах «Славия» и «Динамо» (Брест), молдавском «Шерифе», украинском «Арсенале» и московском «Локомотиве». Сосницкий также работал тренером в ФК «Кубань» в 2013 и 2014 годах.

Кроме того, кадровые изменения произошли и в руководстве «Кубани». Новым гендиректором стал Андрей Громов. На должность спортивного директора назначили Сергея Доронченко. Легенда клуба Любомир Кантонистов стал техническим директором, сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

После 20 матчей в Первой лиге сезона 2022/23 «Кубань» набрала 19 очков и заняла 15 место из 18 в турнирной таблице турнира. «Желто-зеленые» вылетели из текущего розыгрыша Кубка России, проиграв ульяновской «Волге».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в ноябре 2022 года ПФК «Кубань» расторг контракт с главным тренером Робертом Евдокимовым по обоюдному согласию. Он руководил командой с октября 2021 года.

В декабре стало известно, что «Кубань» покинул генеральный спонсор — группа компаний «АВА». Генеральный директор клуба Эдуард Сафонов оставил свой пост.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Анапой
Шесть человек пострадали в массовом ДТП под Анапой
На Крымском мосту из-за ремонта 10 января приостановят движение транспорта
На Крымском мосту из-за ремонта 10 января приостановят движение транспорта
В ночь на 8 января на побережье Сочи прогнозируют заморозки и гололед
В ночь на 8 января на побережье Сочи прогнозируют заморозки и гололед
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
Кладбище бойцов ЧВК «Вагнер», мемориал и часовню в Краснодарском крае показал Евгений Пригожин
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
«Прямая линия» Вениамина Кондратьева 12 января: как задать вопрос?
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Более 2,3 тыс. обращений поступило на «Прямую линию» Вениамина Кондратьева
  2. Временную переправу для проезда машин обустроили в поселке Каткова Щель в Сочи
  3. Более 60 тыс. пассажиров перевезли паромы через Керченский пролив
  4. Горнолыжные трассы запустили на нижних склонах в горах Сочи
  5. Спасатели сутки ищут мужчину, упавшего в море с мола в Туапсе
  6. Более 25 тонн гуманитарной помощи на Донбасс доставило Кубанское казачье войско
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях