Новым главным тренером «Черноморца» стал экс-наставник «Сочи» Вадим Гаранин

О перестановках в тренерском штабе новороссийской команды стало известно 15 ноября.

Новым главным тренером «Черноморца» стал Вадим Гаранин. Контракт с 52-летним специалистом подписали до конца сезона 2025-26. Ранее Гаранин тренировал «Сочи», «Енисей», «Тверь», фарм-клуб «Балтики», юношескую сборную России и тульский «Арсенал».

С новым наставником «Черноморца» встретился основной спонсор клуба — председатель совета директоров группы компаний «Дело» Сергей Шишкарев. Он выразил уверенность, что с приходом нового главного тренера игра команды заметно улучшится, и она постепенно поднимется в турнирной таблице Первой лиги.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», главный тренер ФК «Черноморец» Константин Зырянов ушел в отставку. В последний пяти матчах «моряки» потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью.