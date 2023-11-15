Главный тренер ФК «Черноморец» Константин Зырянов ушел в отставку

Об этом стало официально известно 15 ноября. Руководство «Черноморца» приняло решение о расторжении контрактов с тренерским штабом команды.

Президент «Черноморца» и мэр Новороссийска Андрей Кравченко поблагодарил Константина Зырянова за проделанную работу и выход в Первую лигу, пожелав ему успехов в дальнейшей карьере.

Вместе с Зыряновым «Черноморец» покидают его помощники: Константин Лобов, Дмитрий Вязьмикин и тренер вратарей Юрий Окрошидзе.

О назначении нового главного тренера «Черноморца» объявят уже в ближайшее время, сообщает пресс-служба новороссийского клуба.

После 18 матчей в сезоне 2023/24 Первой лиги «Черноморец» занимает 15 место из 18 в турнирной таблице. От зоны вылета команду отделяет всего 1 очко. В последний пяти матчах «моряки» потерпели четыре поражения и один раз сыграли вничью.

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