ФК «Черноморец» в Москве крупно проиграл «Родине» и вылетел из Кубка России

Матч 6 раунда Пути регионов Кубка России прошел 1 ноября на стадионе академии ФК «Спартак» им. Ф. Черенкова.

Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу «Родины». Голами в составе хозяев поля отметились Илья Камышев — на 26 минуте и Амур Калмыков — на 50 минуте. На 45 минуте игрок «Черноморца» Олег Красильченко забил автогол.

После этого поражения «Черноморец» прекратил выступление в Кубке России сезона 2023/24. Команда из Новороссийска смогла пройти дальше всех в Пути регионов среди команд Краснодарского края.

Читайте также: ПФК «Кубань» дома сыграл вничью с новороссийским «Черноморцем» в кубанском дерби. Матч прошел 28 октября на стадионе «Кубань» в Краснодаре. На игру пришли почти 4,4 тыс. болельщиков.