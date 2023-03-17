Новым генеральным директором ПФК «Кубань» стал Любомир Кантонистов

Об этом стало официально известно 17 марта. Решение о назначении Кантонистова на пост гендиректора приняли на общем собрании учредителей «Кубани».

Последние годы Кантонистов занимал должность технического директора клуба. Теперь этот пост займет Дмитрий Кайгородов, которые ранее работал начальником отдела в Российском футбольном союзе.

Предыдущий генеральный директор клуба — Андрей Громов ранее покинул свой пост, сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

Любомир Кантонистов во время карьеры футболиста выступал за «Кубань» с 2002 по 2005 год. Он провел за «желто-зеленых» 122 матча, в которых забил 30 голов. Кантонистов также выступал за «Краснодар», «Жемчужину», «Факел», «Балтику» и «Торпедо» (Москва).

Читайте также: новым главным тренером ПФК «Кубань» стал Андрей Сосницкий. Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до 2024 года. В тренерский штаб также вошли Сергей Кабельский, Вячеслав Левчук, Юрий Шишкин и Виталий Милютин.