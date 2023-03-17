Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

Новым генеральным директором ПФК «Кубань» стал Любомир Кантонистов

Спорт
Ссылка https://kuban24.tv/item/novym-generalnym-direktorom-pfk-kuban-stal-lyubomir-kantonistov
Новым генеральным директором ПФК «Кубань» стал Любомир Кантонистов
Фото пресс-службы ПФК "Кубань"

Об этом стало официально известно 17 марта. Решение о назначении Кантонистова на пост гендиректора приняли на общем собрании учредителей «Кубани».

Последние годы Кантонистов занимал должность технического директора клуба. Теперь этот пост займет Дмитрий Кайгородов, которые ранее работал начальником отдела в Российском футбольном союзе.

Предыдущий генеральный директор клуба — Андрей Громов ранее покинул свой пост, сообщает пресс-служба ПФК «Кубань».

Любомир Кантонистов во время карьеры футболиста выступал за «Кубань» с 2002 по 2005 год. Он провел за «желто-зеленых» 122 матча, в которых забил 30 голов. Кантонистов также выступал за «Краснодар», «Жемчужину», «Факел», «Балтику» и «Торпедо» (Москва).

Читайте также: новым главным тренером ПФК «Кубань» стал Андрей Сосницкий. Контракт с 60-летним специалистом рассчитан до 2024 года. В тренерский штаб также вошли Сергей Кабельский, Вячеслав Левчук, Юрий Шишкин и Виталий Милютин.

ТОП 5 СТАТЕЙ
В чем опасность дезодорантов и антиперспирантов?
В чем опасность дезодорантов и антиперспирантов?
Детоксикация дома: как восстановить работу кишечника
Детоксикация дома: как восстановить работу кишечника
7 самых ожидаемых книжных новинок марта 2023
7 самых ожидаемых книжных новинок марта 2023
Любит ли пес палку? Какие игрушки нужны собакам
Любит ли пес палку? Какие игрушки нужны собакам
Вред курения: правда и мифы
Вред курения: правда и мифы
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Бывшего военного посадили на 2 года за угрозу взорвать школу в Краснодаре
  2. Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
  3. Два месяца под домашним арестом проведет мать младенца, умершего от истощения в Сочи
  4. «Именем Путина» продает домашний цветок аглаонему жительница Краснодара
  5. ФСБ: в гаражном боксе погрануправления ФСБ в Ростове-на-Дону загорелись ГСМ, это привело ко взрыву
  6. СК начал проверку после инцидента с забытой стремянкой на детском аттракционе в Сочи
Прямой эфир
Мы в соцсетях