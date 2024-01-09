Новым генеральным директором ПАО «Магнит» стала Анна Мелешина

Об этом стало известно по итогам недавнего заседания Совета директоров.

Анну Мелешину назначили на пост гендиректора ПАО «Магнит» на трехлетний срок. Она вступит в должность 15 января. Также на заседании утвердили состав правления, в который, кроме Мелешиной, вошли еще восемь человек.

Ранее Анна Мелешина работала в качестве управляющего директора розничной сети, на которую перешла с должности главы департамента по корпоративным отношениям и устойчивому развитию «Магнита». Также она работала в топ-менеджменте Heineken, «Ленты» и Coca-Cola, пишет «Эксперт Юг».

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