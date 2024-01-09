Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Новым генеральным директором ПАО «Магнит» стала Анна Мелешина

Экономика
Ссылка https://kuban24.tv/item/novym-generalnym-direktorom-pao-magnit-stala-anna-meleshina?utm_source=yxnews&utm_medium=mobile
Новым генеральным директором ПАО «Магнит» стала Анна Мелешина
Новым генеральным директором ПАО «Магнит» стала Анна Мелешина

Об этом стало известно по итогам недавнего заседания Совета директоров.

Анну Мелешину назначили на пост гендиректора ПАО «Магнит» на трехлетний срок. Она вступит в должность 15 января. Также на заседании утвердили состав правления, в который, кроме Мелешиной, вошли еще восемь человек.

Ранее Анна Мелешина работала в качестве управляющего директора розничной сети, на которую перешла с должности главы департамента по корпоративным отношениям и устойчивому развитию «Магнита». Также она работала в топ-менеджменте Heineken, «Ленты» и Coca-Cola, пишет «Эксперт Юг».

Читайте также: «Магнит» планирует увеличить оборот фермерской продукции в Краснодарском крае.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях