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Новый ЗАГС открылся в Крымском районе

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/novyj-zags-otkrylsya-v-krymskom-rajone
Новый ЗАГС открылся в Крымском районе
Фото t.me/minkovaanna23

До этого отдел 12 лет работал в местном ТЦ. Учреждение открыли благодаря инвестору и краевому управлению ЗАГС.

Вице-губернатор Кубани Анна Минькова отметила, что новый ЗАГС — один из самых современных и красивых залов для бракосочетаний в регионе. В здании есть просторный зал для торжественных церемоний, а также комфортные кабинеты для приема граждан.

«Модернизация отделов ЗАГС в крае идет непрерывно. Всего за последние пять лет капитально отремонтировали 12 отделов», — написала Минькова в Telegram.

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